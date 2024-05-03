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Новости Крыма

Как досрочно выйти на пенсию в Крыму – процедура

03 мая 2024, 10:04Общество

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Наличие длительного трудового стажа позволяет крымчанам выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказали в республиканском отделении Социального фонда России.

Уточняется, что по итогу прошлого и первого квартала текущего года данным правом воспользовались 377 крымчан.

"Жители Республики Крым, имеющие длительный стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (56 лет для женщин и 61 года для мужчин). Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, а женщинам – не менее 37 лет", – сказано в сообщении.

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