Новости Крыма Как досрочно выйти на пенсию в Крыму – процедура

Наличие длительного трудового стажа позволяет крымчанам выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказали в республиканском отделении Социального фонда России. Уточняется, что по итогу прошлого и первого квартала текущего года данным правом воспользовались 377 крымчан. "Жители Республики Крым, имеющие длительный стаж, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (56 лет для женщин и 61 года для мужчин). Для этого мужчинам необходимо проработать не менее 42 лет, а женщинам – не менее 37 лет", – сказано в сообщении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

