Как и где безопасно отдыхать дикарями в Крыму

В условиях закрытого неба Крым ожидает большой поток автотуристов, многие из которых предпочитают "дикий" отдых. О том, где поставить палатку, и насколько такой туризм безопасен в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, лучше всего выбирать кемпинги – такой вид "дикого" отдыха наиболее безопасен. Однако сегодня организованных стоянок на территории полуострова мало.