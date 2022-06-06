Новости Крыма

Как и где безопасно отдыхать дикарями в Крыму

Сегодня, 10:45Общество

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В условиях закрытого неба Крым ожидает большой поток автотуристов, многие из которых предпочитают "дикий" отдых. О том, где поставить палатку, и насколько такой туризм безопасен в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По его словам, лучше всего выбирать кемпинги – такой вид "дикого" отдыха наиболее безопасен. Однако сегодня организованных стоянок на территории полуострова мало.

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