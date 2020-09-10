Власти Крым надеются, что спортивные федерации Крыма смогут наверстать упущенное из-за пандемии коронавируса, а все мероприятия пройдут до конца года в запланированное время, сообщила заместитель министра спорта Крыма Анна Бакалова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

По ее словам, во время самоизоляции федерации не теряли время и занимались спортивной подготовкой своих воспитанников дистанционно. "Все федерации молодцы – проявили максимум креатива, сообразительности. Это были и домашние задания для спортсменов, и бесконечные видеоуроки, видеоотчеты о проделанной работе. Все спортсмены занимались и общефизкультурной подготовкой", – сообщила Бакалова.