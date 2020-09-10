Новости Крыма

Как крымский спорт пережил самоизоляцию – власти республики

Как крымский спорт пережил самоизоляцию – власти республики

10 сентября 2020, 16:36Новости

Власти Крым надеются, что спортивные федерации Крыма смогут наверстать упущенное из-за пандемии коронавируса, а все мероприятия пройдут до конца года в запланированное время, сообщила заместитель министра спорта Крыма Анна Бакалова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

По ее словам, во время самоизоляции федерации не теряли время и занимались спортивной подготовкой своих воспитанников дистанционно. "Все федерации молодцы – проявили максимум креатива, сообразительности. Это были и домашние задания для спортсменов, и бесконечные видеоуроки, видеоотчеты о проделанной работе. Все спортсмены занимались и общефизкультурной подготовкой", – сообщила Бакалова.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх