Новости Крыма

Как мошенники могут обманывать россиян во время переписи населения

15 октября 2021, 09:52Общество

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Кибермошенники могут активизироваться во время переписи населения, которая пройдет в России с 15 октября по 14 ноября. Об этом со ссылкой на специалиста компании информационных систем Алексея Сизова информирует агентство "Прайм".

В этом году принять участие в переписи россияне впервые смогут через портал Госуслуг. Именно этим могут воспользоваться мошенники, создав "клоны" государственного ресурса для получения персональных данных граждан.

"Киберпреступники могут попытаться создать сайты-дублеры этого портала для того, чтобы незаконно завладеть персональными данными граждан, данными от их учетной записи на Госуслугах или вовлечь их в свои мошеннические схемы", – уточнил эксперт.

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