Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах

Музеи Керчи будут открыты на новогодних каникулах и примут участие во всероссийской акции "Приведи родителей в музей". Информация о том, какие экспозиции можно посетить в начале января 2025 года, размещена на сайте Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

"Это всероссийская акция для обладателей "Пушкинской карты", в рамках которой молодые люди в период со 2 по 12 января 2025 года смогут посетить различные экскурсии с родителями (законными представителями) по льготной стоимости", – говорится в сообщении.

По "Пушкинской карте" можно будет семьей познакомиться со следующими экспозициями.