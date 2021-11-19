Новости Крыма

Как не допустить превращения Крыма в свалку – замминистра ЖКХ

19 ноября 2021, 11:23Общество

5

Чтобы очистить Крым от несанкционированных свалок, потребуются годы и сотни миллионов рублей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Жанна Дикая.

"Площадь зарегистрированных стихийных свалок в Крыму на данный момент превышает миллион квадратных метров", – уточнила Дикая.

Они расположены практически во всех районах полуострова от Судака и Феодосии до сел Симферопольского и Бахчисарайского района. Чтобы очистить такие площади, необходимо значительное финансирование. В этом году на ликвидацию стихийных свалок было выделено 26 млн рублей субсидий, сказала она и добавила, что этих средств недостаточно для столь объемной работы.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Ноябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх