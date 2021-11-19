Чтобы очистить Крым от несанкционированных свалок, потребуются годы и сотни миллионов рублей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Жанна Дикая.

"Площадь зарегистрированных стихийных свалок в Крыму на данный момент превышает миллион квадратных метров", – уточнила Дикая.

Они расположены практически во всех районах полуострова от Судака и Феодосии до сел Симферопольского и Бахчисарайского района. Чтобы очистить такие площади, необходимо значительное финансирование. В этом году на ликвидацию стихийных свалок было выделено 26 млн рублей субсидий, сказала она и добавила, что этих средств недостаточно для столь объемной работы.