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Как ноябрьские дожди повлияли на запасы воды для Симферополя

Как ноябрьские дожди повлияли на запасы воды для Симферополя

09 ноября 2020, 11:26Общество

Выпавшие в начале ноября дожди в Крыму не обеспечили существенного притока воды в водохранилища, снабжающие питьевой водой Симферополь и Симферопольский район. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в понедельник на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения.

Крыма – власти "Прорывных моментов по ситуации в городе у нас нет, даже с учетом дождей. В общей сложности у нас на сегодняшний день 12 миллионов кубометров в трех водохранилищах. Но все равно даже такая сырая погода дает плюс. Если раньше притоков не было вообще, то сейчас хоть какое-то движение есть", – сообщил глава РК.

По словам Аксенова, разовые осадки не повлияют на водоснабжение, если не будет "системных изменений". В то же время установившаяся сырая и прохладная погода способствует уменьшению испарений с поверхности водохранилищ, добавил он.

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