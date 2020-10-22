Новости Крыма Как обогреть дом и не устроить пожар

Как обогреть дом и не устроить пожар Несмотря на то, что Крым газифицирован почти на 74%, печь остается популярным источником тепла. А ее неправильное использование может стать причиной пожара. В Главном управлении МЧС России по Севастополю сообщают , что возгорание может произойти в первую очередь из-за перегрева печи. Чтобы не допустить этого, печь следует топить не более двух часов – лучше протопить несколько раз в день, чем один раз длительно. Кроме этого, трещины в кирпичной кладке из-за использования горючих жидкостей также могут также стать причиной пожара: использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для растопки запрещено. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

