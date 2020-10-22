Новости Крыма

Как обогреть дом и не устроить пожар

Как обогреть дом и не устроить пожар

22 октября 2020, 10:04Общество

Несмотря на то, что Крым газифицирован почти на 74%, печь остается популярным источником тепла. А ее неправильное использование может стать причиной пожара. В Главном управлении МЧС России по Севастополю сообщают , что возгорание может произойти в первую очередь из-за перегрева печи. Чтобы не допустить этого, печь следует топить не более двух часов – лучше протопить несколько раз в день, чем один раз длительно. Кроме этого, трещины в кирпичной кладке из-за использования горючих жидкостей также могут также стать причиной пожара: использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости для растопки запрещено.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх