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Как осадки повлияли на наполняемость водохранилищ Ялты

Как осадки повлияли на наполняемость водохранилищ Ялты

11 января 2021, 11:44Общество

Прошедшие на прошлой неделе в Крыму дожди и снег никак не повлияли на ситуацию с заполняемостью водохранилищ, снабжающих водой Ялту. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на совещании по вопросам водоснабжения полуострова.

"За эти праздничные дни, к огромному сожалению, несмотря на дожди и мелкий снег, притоки были совсем маленькие – водохранилища получили около 20 тысяч кубометров", – сообщила Павленко. Она уточнила, что в одном из двух водохранилищ, снабжающих регион, вода опустилась ниже "мертвого" объема.

"В Загорском водохранилище при паспортном объеме должно быть 27 млн 800 тыс. кубометров. "Мертвый" объем – 2 млн 500 тыс. На сегодняшний день в водохранилище 2 млн 42 тыс. кубометров", – сообщила глава администрации.

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