Новости Крыма

Как оживает таинственный заповедник на востоке Крыма

03 мая 2022, 13:37Туризм в Крыму

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Оно стало розовым раньше времени, почему, никто не знает, но красиво до безумия. Кояшское озеро. А еще дикие тюльпаны, прозрачное море какой-то пронизывающей океанической силы и яростный щебет птиц. Корреспонденты РИА Новости Крым наблюдали за тем, как просыпается Опук.

Каждый год из Индии и Пакистана

А скоро прилетят розовые скворцы – уникальное, необъяснимое явление. Каждый год они совершают этот длинный путь сюда.

- Они прилетают в конце мая всего на два месяца. Дерутся с соколами за место обитания на горе, гнездятся, а потом улетают обратно, – сообщает экскурсовод Роман Мамин. – Их прилетает около 4 тыс. особей – зависит от пресной воды и пищи. Прилетают они из Индии, Пакистана. Гнездятся по полуострову, в отдалении от людей, около водоемов. Что их сюда манит, так никто и не выяснил. Но прилетают из года в год уже немало лет. Очень им нравится это место.

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