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Как получить вид на жительство во Франции

22 сентября 2020, 00:19Новости

Франция является одной из самых привлекательных стран для иммигрантов. Комфортный климат, безопасность и развитая инфраструктура – отличный вариант для длительного пребывания. Государство состоит в ЕС, что даёт определённые преимущества лицам, имеющим вид на жительство. С каждым годом количество желающих оформить французскую визу увеличивается.

Также увеличивается и количество людей, желающих переехать во Францию на ПМЖ. Существует ряд юридических компаний, занимающихся миграционными вопросами. Если почитать о компании интернешнл бизнес отзывы реальные люди обращаются с намерением эмигрировать и получить ВНЖ во Франции.

Для получения ВНЖ во Франции соискателю следует совершить определённый порядок действий. Гражданин России, оформивший вид на жительство в государстве и проживший по нему более 5 лет, может претендовать на ПМЖ в стране.

Кто может претендовать на получение ВНЖ во Франции

Изначально важно определиться, кто может претендовать на оформление вида на жительство. Категории граждан, имеющие право получить ВНЖ:

  • Соискатели, желающие продолжить обучение во Франции.

  • Беженцы по политическим взглядам.

  • Люди, заключившие брак с гражданами Франции.

  • Соискатели, открывающие бизнес в государстве и ведущие в стране предпринимательскую деятельность.

  • Люди, получившие приглашение по работе.

  • Соискатели, имеющие достаточную денежную сумму для комфортного проживания в стране.

Российская Федерация не преследует жителей государства по политическим убеждениям. Поэтому оформить статус беженца и получить ВНЖ Франции будет проблематично.

Виза для желающих получать образование во Франции

Французские ВУЗы берут на обучение иностранных граждан. Абитуриенту из России не сложно поступить в университет. Одним из условий успешного зачисления на обучение является знание французского языка.

Абитуриенту следует заполнить заявление и отправить его в ВУЗ для предварительного зачисления. После необходимо сдать языковой тест. Процедуру можно пройти и на территории России. Для этого следует обратиться в соответствующее заведение.

Если из ВУЗа абитуриенту придёт бумага о зачислении, соискатель может приступить к оформлению долгосрочной студенческой визы. Документ является аналогом вида на жительство. Виза продлевается каждый год на срок, равный сроку обучения.

Для оформления ВНЖ важно собрать пакет документов:

  • Заполненный по образцу документ OFII (управление по делам иммиграции и интеграции). Формуляр выдаётся в консульском ведомстве посольства, также имеется на официальном сайте службы.

  • Анкета – 2 экземпляра.

  • Фотографии – 3 шт.

  • Заграничный паспорт.

  • Страховой полис.

  • Документ, подтверждающий оплату консульского сбора.

  • Документ из ВУЗа, подтверждающий предварительное зачисление.

  • Выписка о достаточной сумме денег для пребывания в стране.

  • Договор об аренде жилья на год и более или приглашение гражданина, проживающего во Франции, оформленное по соответствующему стандарту.

После пересечения границы соискателю важно направить формуляр OFII, заверенный в консульской службе, в филиал ведомства по месту пребывание. Заказное письмо должно быть направлено в течение 3 месяцев.

Семейный ВНЖ

Семейные обстоятельства являются важным критерием при оформлении ВНЖ во Франции. Воспользоваться правом получения вида на жительство могут следующие категории граждан:

  • Официальные близкие родственники гражданина Франции.

  • Родитель ребёнка, который проживает в стране.

При оформлении семейного ВНЖ придётся предоставить информацию о стабильности и длительности отношений с лицом, имеющим французское гражданство. Процедура проверки данных может занять много времени. Законодательство Франции крайне негативно относится к фиктивным бракам. Поэтому власти страны жёсткими мерами пресекают любое нарушение закона.

Виза лица, получившего приглашение на работу

Виза наемного работника – редкий документ во Франции. Чтобы получить ВНЖ, следует оформить разрешение на работу в государстве. Высокий уровень безработицы в стране препятствует получению документа. Исключения составляют редкие и востребованные специальности.

Работодателю важно доказать соответствующим органам, что на территории государства не удалось найти сотрудника нужной квалификации. С соискателям составляется трудовой контракт на 1 год. Договор можно продлить по согласованию работодателя и специалиста.

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