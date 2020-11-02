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Как потратят федеральные "водные" деньги в Крыму – Баженов

Как потратят федеральные "водные" деньги в Крыму – Баженов

Сегодня, 16:08Общество

В 2021 году в столице Крыма планируют начать капитальный ремонт 14 водоводов, чтобы снизить потери воды на самых критических участках. Об этом рассказал гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов в эфире радио "Спутник в Крыму". По его словам, речь идет о том, чтобы в течение года выполнить проекты работ, пройти экспертизу и торги и приступить непосредственно к работам. На эти цели запланировано 1,5 миллиарда рублей из тех денег, что правительством РФ были предусмотрены для решения проблем с водоснабжением полуострова, сообщил Баженов.

В приоритете – крупные магистральные водоводы внутри города. "Мы определили самые крупные диаметры (1200 и 1000 мм – ред.), повреждения на которых ведут к очень серьезным последствиям. И чтобы их исключить, мы эти работы должны сделать, – отметил чиновник. – Дальше – ведь средства будут выделяться и в 2022, и в 2023 годах – будем уходить с диаметра 1200 и 1000 на 600, потом в следующие годы – на 400 и 200 (мм – ред.). За редким исключением сети Симферополя нуждаются в перекладке".

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