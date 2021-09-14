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Как предотвратить плоскостопие у детей – доктор Комаровский

14 сентября 2021, 09:31Общество

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Предотвратить развитие плоскостопия у детей помогут физические нагрузки, а вот "мучить" ребенка ортопедической обувью не нужно. Такой совет в своем Instagram дал телеведущий и врач Евгений Комаровский.

"Для профилактики ортопедических проблем нужен активный образ жизни: чтобы ребенок прыгал, бегал, скакал по лестнице. Очень, кстати, классная штука – шведская стенка. Если хотя бы час в день у ребенка есть физические нагрузки, заставляющие его бегать и прыгать, то никакая обувь ему не нужна", – говорит Комаровский.

Тем более, по его мнению, не следует профилактировать плоскостопие с помощью ортопедической обуви:

"Обувь ребенку нужна для трех целей: защитить от травм, обогреть, если холодно, а также, чтобы не нервничала бабушка. Больше никаких целей нет. Если вы договорились: в доме не холодно, все сделано, чтобы не было травм, бабушки не нервничают, если ребенок ходит босиком, то и бегайте на здоровье без всякой обуви. Тем более ортопедической", – сообщил врач.

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