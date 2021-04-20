Акция "Бессмертный полк" ко Дню Победы состоится 9 мая в онлайн-формате. Об этом на конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА" Россия сегодня" рассказала сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

При этом 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся первый Парад Победы войск Красной Армии – возможно проведение традиционного шествия в очном формате, отметила представитель штаба акции. "Те, кто в прошлом году смотрел, насколько трогательно и замечательно прошел парад Победы, который 75 лет назад был как раз 24 июня, я думаю, поймут, почему мы выбрали эту дату", – уточнила Цунаева, добавив, что это очень "достойная дата".