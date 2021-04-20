Новости Крыма

Как пройдет акция "Бессмертный полк" в этом году – организаторы

20 апреля 2021, 10:41Общество

4

Акция "Бессмертный полк" ко Дню Победы состоится 9 мая в онлайн-формате. Об этом на конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА" Россия сегодня" рассказала сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

При этом 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся первый Парад Победы войск Красной Армии – возможно проведение традиционного шествия в очном формате, отметила представитель штаба акции. "Те, кто в прошлом году смотрел, насколько трогательно и замечательно прошел парад Победы, который 75 лет назад был как раз 24 июня, я думаю, поймут, почему мы выбрали эту дату", – уточнила Цунаева, добавив, что это очень "достойная дата".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх