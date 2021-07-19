Новости Крыма

Как пройдет День ВМФ в Севастополе

19 июля 2021, 11:58Общество

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В Севастополе утвердили программу празднования Дня Военно-морского флота, согласно которой отмечать его будут не только без традиционных показательных стрельб и театрализованного представления, но и без концерта, и без салюта. Об этом РИА Новости Крым рассказали в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ. "Изменения в традиционный порядок празднования внесены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения Дня ВМФ", – сказано в сообщении. Утром на кораблях поднимут флаги расцвечивания, после чего руководство города и командование флота возложит цветы к Вечному огню у мемориала защитникам Севастополя 1941-1942 гг. на пощади Нахимова, а командующий флотом Игорь Осипов поздравит экипажи девяти кораблей – они выстроятся в акватории Севастопольской бухты.

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