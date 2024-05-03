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Новости Крыма

Как работает Керченская переправа в пятницу

03 мая 2024, 10:03Общество

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Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, к этому времени информация о штормовых предупреждениях отсутствует, сообщает Росморречфлот.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 3 мая температура воздуха +20 градусов. Ветер слабый, северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду, в порывах до 7 метров в секунду", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Также утоняется, что на море присутствует небольшое волнение, высота волн до 0,6 м. При этом видимость стопроцентная. Относительная влажность воздуха составляет 57-82 процента, а облачность – около 40 процентов.

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