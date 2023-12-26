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Новости Крыма

Как работает Керченская переправа во вторник

26 декабря 2023, 14:14Общество

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"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 декабря ветер западный, юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 0,7… 1,2 м, температура воздуха +11…13, температура воды в море +6…7 градусов", – говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 415 161 пассажира и 238 558 грузовиков. В общей сложности выполнено 6 949 рейсов, в том числе, за последние сутки – 11.

В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.

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