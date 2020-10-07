Как работает накрутка комментариев в Вконтакте?

Комментарии и лайки уже давно считаются главным показателем успешности странички или паблика в Вконтакте. Посты с более высоким числом этих показателей неизменно оказываются в топе и рекомендациях для других пользователей. Однако, комментарии – это особый показатель. Поставить лайк или даже подписаться никому не составит труда. Многие, листая ленту, лайкают посты фактически на автомате. Комменты – это совсем другое дело, на них необходимо затратить усилия и время. В современном быстром ритме жизни, где ценна каждая минута, мало кто потратит лишнюю на написание бесполезного высказывания. То, что человек тратит время на выражение своего мнения относительно вашего контента, является несомненным доказательством умения "цеплять" аудиторию.

Практическая польза комментариев

Накрученные подписчики и лайки – создают неплохую видимость движа, однако, при отсутствии комментов, многие разочаровываются, не имея возможности увидеть мнение других людей по поводу ваших постов. Соответственно, любой пользователь, который впервые посещает незнакомую страницу, обратит внимание на наличие комментариев, ведь они прямое доказательство вашего умения контактировать с аудиторией. Содержание этих высказываний – это уже показатель качества вашего контента. Соответственно решение, подписываться на страницу или нет, может быть принято, именно основываясь на комментах.

Однако для положительной динамики развития вашего аккаунта в Вконтакте подойдут даже негативные отзывы, ведь системе ранжирования важно лишь их наличие и количество. Даже если вся лента комментариев будет переполнена агрессией по отношению к автору поста, при их большом количестве у автора все равно есть шанс выбиться в топ. Многие добиваются популярности именно за счет такого хайпа.

Развивающимся блогерам особенно сложно, ведь иногда случается так, что их контент даже посмотреть некому, не то что прокомментировать. Обычно изначально берутся за накрутку лайков и фолловеров, но нередко оказывается, что купленные пассивные подписчики приносят минимум пользы. Именно поэтому так нужна накрутка комментов в ВК. На начальных этапах грамотная накрутка может помочь развить свой профиль, получить больший охват и завоевать симпатии истинных фолловеров вашего творчества.

Как работают сервисы по накрутке комментариев?

Современные сервисы по продвижению развиваются и совершенствуются каждый день, соответственно о качестве можно не беспокоиться. Более того, такие сервисы еще и довольно дешевые, учитывая скорость их работы. Как правило, после оплаты комментарии в полном объеме появляются в течение пары часов. Работает все очень просто: нужно выбрать необходимое количество, добавить свой аккаунт и оплатить онлайн. Современные сервисы позволяют прекрасно экономить время, тратя его не на выполнение заданий, а на продумывание контент-плана и стратегии продвижения блога.

Количество комментов уже давно считается одним из ключевых маркеров популярности в Вконтакте, соответственно их накрутка положительно повлияет на динамику развития профиля. Обилие отзывов придаст паблику или отдельной странице больше статусности и повысит уровень доверия среди пользователей. С технической точки зрения накрутка поможет повысить конверсию. В результате такой ход позволит раскрутиться в Вконтакте и отлично зарабатывать на продаже рекламы, ведь количество комментариев прямо пропорционально влияет на стоимость рекламы.

Как еще можно повысить количество комментариев под постами?

Взаимный пиар. В Вконтакте существует много пабликов и страничек, которые только начинают свое развитие, нередко они помогают друг другу взаимными лайками, репостами и комментариями. Для этих целей создаются даже специальные сообщества, в которых люди специально знакомятся и договариваются о взаимопомощи. Опросы и голосования. Не стоит постоянно ждать хвалебных отзывов, иногда необходимо расшевелить аудиторию. Спросите мнения своих подписчиков о каком-либо вопросе, и постарайтесь придумать что-то пооригинальнее или даже провокационное, о чем они точно не смогут смолчать. Проводите конкурсы. Если вы готовы вкладывать финансовые ресурсы в развитие своего проекта, то это отличный способ развить полемику среди своих подписчиков. Наиболее популярным и простым вариантом уже давно считается приз за самый оригинальный комментарий. Помимо этого существует много и других интересных конкурсов, благодаря которым комментов будет не меньше чем при накрутке.

Больше общайтесь. Чем больше у вас будут друзей, тем больше возможностей просто попросить их оставить свое мнение под вашим постом. Кроме того, общаясь с топовыми блогерами и регулярно комментируя их творчество, вы сможете обратить на себя их внимание и рассчитывать на взаимную рекламу.