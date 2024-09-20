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Новости Крыма

Как работает общественный транспорт в Симферополе – мнение горожан

20 сентября 2024, 12:56Общество

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Работа общественного транспорта в Симферополе в целом устраивает жителей крымской столицы, однако есть и недовольные тем, что в вечернее время ждать на остановках приходится по 30-40 минут. Об этом местные жители сообщили корреспондентам РИА Новости Крым.

Большая часть опрошенных отметила, что время ожидания автобуса или троллейбуса в среднем составляет 15 минут, что нормально. Однако часть граждан выразили недовольство тем, что в вечернее время и в выходные ждать маршрутку иногда приходится по 30-40 минут. Кроме того, некоторые отметили затруднения в работе транспорта в микрорайоне Пневматика.

Как пояснил РИА Новости Крым начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий, вечером пассажиропоток уменьшается и рейсы выполняются по установленному расписанию.

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