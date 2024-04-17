Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы

17 апреля 2024, 08:53Общество

2

В Крыму продолжает расширяться сеть подстанций скорой медицинской помощи, сейчас их более 20, при этом не хватает десятков бригад, в том числе врачей-реаниматологов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила и. о. директора Крымского республиканского центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.

По ее словам, в рамках государственной программы в Крыму продолжается модернизация здравоохранения, которая предполагает, в том числе, обновление материально-технической базы. И в настоящее время в республике действует уже 24 подстанции скорой медицинской помощи, на которых постоянно находятся заведующий, старший фельдшер и выездные бригады медиков.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх