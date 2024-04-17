Как работает скорая медицинская помощь в Крыму: успехи и проблемы

В Крыму продолжает расширяться сеть подстанций скорой медицинской помощи, сейчас их более 20, при этом не хватает десятков бригад, в том числе врачей-реаниматологов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила и. о. директора Крымского республиканского центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.

По ее словам, в рамках государственной программы в Крыму продолжается модернизация здравоохранения, которая предполагает, в том числе, обновление материально-технической базы. И в настоящее время в республике действует уже 24 подстанции скорой медицинской помощи, на которых постоянно находятся заведующий, старший фельдшер и выездные бригады медиков.