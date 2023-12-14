Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди

Трафик грузовых автомобилей по сухопутному коридору через новые регионы России со стороны Крыма на сегодняшний день составляет до 1,5 тысяч машин в сутки. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Трафик на сухопутном коридоре периодически растет, но в целом он стабильный. Например, со стороны Крыма ежедневно осуществляют движение от 700 до 1500 грузовых автомобилей. Жители и гости Крыма на личных авто также активно пользуются сухопутным коридором, спрос на поездки по этой дороге вырос", – сказал руководитель ведомства.