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Новости Крыма

Как работает транспорт после шторма в Крыму и Краснодарском крае

28 ноября 2023, 13:51Общество

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Поезда, задержанные после урагана в Крыму и Краснодарском крае, возвращаются в привычный график движения, аэропорты работают в штатном режиме, а в морских портах черноморского бассейна сохраняются меры безопасности для судоходства. Об этом рассказали в Минтрансе России.

"Железнодорожники вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на черноморском побережье. Пассажиры обеспечиваются питанием и питьевой водой", – говорится в сообщении Telegram-канала министерства.

На участке Лазаревская – разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел размыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме. Контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии, отметили в ведомстве.

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