Как работают больницы и поликлиники Севастополя на майские праздники

Медучреждения Севастополя в период майских праздников будут работать по особому графику. Об этом информирует пресс-служба правительства города.

"Майские праздники продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. В эти даты медучреждения города будут работать по особому графику. Экстренная медицинская помощь оказывается круглосуточно", – сказано в сообщении.

В частности 1 и 9 мая в поликлиниках города выходной день, 4, 10 и 11 мая – рабочий день в дежурном режиме с 9 до 14 часов. Выходные в женских консультациях – 1, 4, 5, 9, 11, 12 мая, 2 и 3 мая – работа по графику с 8 до 20 часов. Полый график можно уточнить на правительственном сайте города.

Пациентам с острыми состояниями рекомендуют обращаться в приемное отделение стационара или вызывать скорую по номеру 103.