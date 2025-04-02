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Новости Крыма

Как ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

Сегодня, 11:40Общество

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20-километровый участок трассы Алушта – Судак – Феодосия в Крыму сделают более безопасным, установив дополнительные ограждения построив безопасные тротуары. Об этом сообщили в Росавтодоре.

Ремонт на объекте проводится по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В дорожном агентстве отметили, что уже выполнено фрезерование старого асфальта, заменено основание полотна. Кроме того, установили новые бордюры и практически завершили укладку выравнивающего и верхнего слоев нового покрытия.

"Сейчас дорожники переходят к созданию комфортных условий для пешеходов: строятся удобные и безопасные тротуары, устраиваются обочины, что особенно важно на извилистом участке дороги. В завершение работ предстоит нанесение дорожной разметки, установка знаков и светофоров, обеспечивающих безопасность движения", – добавили в Росавтодоре.

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