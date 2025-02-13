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Новости Крыма

Как решат проблему бродячих собак в Бахчисарайском районе

13 февраля 2025, 15:24Общество

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Отлов бродячих собак в Бахчисарайском районе Крыма в текущем году планируется начать после того, как будет заключен контракт на оказание таких услуг и содержание животных без владельцев с организацией, выигравшей конкурс. Об этом в прямом эфире в социальных сетях рассказала глава районной администрации Анжелика Ястребова, отметив, что конкурс уже объявлен.

О том, когда будут предприняты меры по регулированию численности бездомных собак, у главы администрации в эфире поинтересовалась жительница Бахчисарая, пожаловавшись на то, что у больницы на улице Мира бродят стаи бродячих псов.

По словам Ястребовой, этот вопрос "очень злободневный на сегодняшний день" и "важен не только для Бахчисарая и района, а для всей Республики Крым".

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