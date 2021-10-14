Как решаются проблемы с общественным транспортом в Симферополе

Руководство Крыма поставило задачу в сжатые сроки устранить нарушения графиков движения общественного транспорта в Симферополе, городские власти предпринимают необходимые для этого меры. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

По поручению главы Крыма Сергея Аксенова городские власти в течение месяца проводили мониторинг общественного транспорта. По словам Демидова, выявлено много нарушений "практически каждым перевозчиком и практически на каждом маршруте".

"Не соблюдается режим работы и графики движения общественного транспорта. Встречался лично с перевозчиками, обсуждали причины. Поставлена задача нормализовать ситуацию в максимально сжатые сроки", – приводит слова градоначальника пресс-служба администрации Симферополя.