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Как решаются проблемы с общественным транспортом в Симферополе

14 октября 2021, 09:32Общество

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Руководство Крыма поставило задачу в сжатые сроки устранить нарушения графиков движения общественного транспорта в Симферополе, городские власти предпринимают необходимые для этого меры. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

По поручению главы Крыма Сергея Аксенова городские власти в течение месяца проводили мониторинг общественного транспорта. По словам Демидова, выявлено много нарушений "практически каждым перевозчиком и практически на каждом маршруте".

"Не соблюдается режим работы и графики движения общественного транспорта. Встречался лично с перевозчиками, обсуждали причины. Поставлена задача нормализовать ситуацию в максимально сжатые сроки", – приводит слова градоначальника пресс-служба администрации Симферополя.

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