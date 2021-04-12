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Как Ротенберг планирует развивать крымские санатории

12 апреля 2021, 10:41Экономика Крыма

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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в ближайшие четыре года вложить около 15 миллиардов рублей в развитие своих санаториев в Крыму. Об этом информирует РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Как уточнил собеседник издания, Ротенберг уже два года является бенефициаром нескольких крымских здравниц. Среди них "Ай-Петри", "Мисхор"и "Дюльбер", которые в 2018 году власти республики продали на аукционах за общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Победителем тогда стала ООО "Управляющая компания инфраструктурными проектами". Кроме того, бизнесмен "имеет отношение" к санаторию "Жемчужина", который в данный момент не работает, и к отелю "Дача Рахманинов", который входил в лот вместе с санаторием "Дюльбер" как дача "Мисхор".

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