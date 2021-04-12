Как Ротенберг планирует развивать крымские санатории

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг планирует в ближайшие четыре года вложить около 15 миллиардов рублей в развитие своих санаториев в Крыму. Об этом информирует РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Как уточнил собеседник издания, Ротенберг уже два года является бенефициаром нескольких крымских здравниц. Среди них "Ай-Петри", "Мисхор"и "Дюльбер", которые в 2018 году власти республики продали на аукционах за общую сумму в 1,5 миллиарда рублей. Победителем тогда стала ООО "Управляющая компания инфраструктурными проектами". Кроме того, бизнесмен "имеет отношение" к санаторию "Жемчужина", который в данный момент не работает, и к отелю "Дача Рахманинов", который входил в лот вместе с санаторием "Дюльбер" как дача "Мисхор".