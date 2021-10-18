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Как создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты

18 октября 2021, 15:48Общество

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Образование Автономной Крымской Социалистической Советской Республики (последствии Крымской АССР) в составе РСФСР в 1921 году во многом предопределило решение крымчан воссоединиться с Россией в марте 2014 года. Такое мнение сообщили историки на пресс-конференции в формате видеомоста Симферополь-Москва "К 100-летию вхождения Крымской автономии в состав России" в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе.

Так, по мнению директора Центрального музея Тавриды, историка Андрея Мальгина, референдум 2014 года был бы операционно невозможен, если бы Крым не имел статуса республики.

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