Как спасали застрявшие в заснеженном Крыму автомобили

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Пятерых туристов на автомобилях, застрявших в снегу на Долгоруковской яйле, пришлось вызволять сотрудникам спасательных служб. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

По информации ведомства, сообщение с просьбой о помощи поступило оперативному дежурному в один из выходных дней. Выяснилось, что автомобиль Toyota из-за сильного снегопада и плохой видимости съехал с колеи в овраг и дальше двигаться не смог. На помощь выехал сначала один автомобиль Симферопольского отряда "КРЫМ-СПАС", позже, из-за того, что погода ухудшалась на глазах, к нему присоединились еще две машины повышенной проходимости. Поиски стартовали в районе вершины Коль-Баир. "Спустя два часа поисковых раб