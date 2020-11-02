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Как спасти Южный берег Крыма от засухи – эксперт

Как спасти Южный берег Крыма от засухи – эксперт

Сегодня, 13:15Общество

Для того, чтобы Южный берег Крыма не испытывал вододефицита, нужно накапливать в резервуары и водохранилища воду из родников и водопадов в момент их полноводия. Такое мнение высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский в эфире радио "Спутник в Крыму". Ранее в Ялте и пригороде ввели почасовую подачу воды. С 27 ноября город и близлежащие поселки переходят на график ограниченного водоснабжения с пяти часов утра до 23 часов вечера. По его словам, на ЮБК неравномерный по времени приход воды.

"Ялта может использовать каптажи в большом количестве – это родники с южных склонов гор, которые питают всю Ялтинскую систему. Однако стоит отметить, что эти родники, так же как и водопад Учан-Су, водообильны до середины лета. В июле это количество значительно уменьшается. На сухой период было предусмотрено Счастливенское и Загорское водохранилища, от которых идет водовод на Ялту. Это резервные водохранилища. В горах количество осадков больше, чем в степи. Поэтому эти водохранилища находятся на высоких отметках в горах, и там водопитание гораздо лучше", – сообщил Копачевский.

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