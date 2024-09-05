Как связаны высокие доходы и счастье людей с плохим климатом

Специальная служба ООН на протяжении 10 лет собирала статистику по всему миру, чтобы определить, какие страны являются наиболее комфортными для жизни. При составлении рейтинга учитывалось огромное количество критериев – например, ВВП на душу населения, общая продолжительность жизни, уровень коррумпированности государства.

Согласно собранным данным, на уровень счастья граждан в первую очередь влияет их материальное положение. Кто-то может оплатить все свои нужды собственными средствами, а кому-то приходится оформлять кредиты или обращаться в микрофинансовые организации. МФО без отказа рассматривают все заявки в онлайн-режиме и выдают деньги в долг без сложных требований к заемщику. Однако если их вовремя не погасить, то можно столкнуться с новыми неприятностями и очередной потребностью в деньгах. Поэтому стабильное материальное положение играет одну из ключевых ролей в ощущении счастья у человека.

Неизменными лидерами рейтинга наиболее комфортных стран для жизни на протяжении многих лет остается Скандинавия. Закономерно возникает вопрос: почему же на их месте не оказался, к примеру, Сингапур? Он даже не вошел в десятку лидеров. После проведения дополнительных исследований удалось выяснить, что у живущих в северных странах людей есть особое отношение к понятию "счастье".

Хюгге – когда счастье проявляется в мелочах

Это своеобразная бытовая философия, которая предполагает, что человек окружен дома комфортом и уютом. Она пользуется большой популярностью во всем мире. Ключевой концепцией хюгге является то, что люди должны уметь замечать мелочи, которые делают их счастливыми – вкусный обед, короткий разговор с соседом о погоде, любимая песня, которую неожиданно поставили на радио, и т.д.

Наслаждаясь каждым мигом своей жизни, человек не будет никуда спешить или думать о каких-либо возможных проблемах, так как слишком занят тем, что происходит вокруг него сейчас.

В Швеции, как и в ряде других стран, практически не пользуются наличными. У разных национальностей это может быть обусловлено разными причинами. Однако если рассматривать одну из скандинавских стран, то становится понятно, что отказ от налички в Швеции обусловлен желанием проводить много времени дома, в кругу семьи и друзей. Также это может быть связано с холодной погодой, когда приобрести какой-либо товар или услуги проще в дистанционном режиме. Этот метод значительно упрощает жизнь людей, что является одним из важных факторов в философии хюгге.

Хюгге проявляется в самых разных формах: в виде потрескивающего огня в камине, ровных стен, теплого пледа, деревянной резьбы на мебели и т.д. Важно и то, как ведет себя человек: он должен стать частью этого уютного мира – ходить в комфортной одежде, регулярно приглашать на обед друзей и проводить время за приятными беседами с ними и т.д. Также ему следует найти себе развлечение по душе. В таком случае он, согласно философии хюгге, почувствует себя по-настоящему счастливым.

Лагом

Его ключевой концепцией является порядок. Философия лагом базируется на использовании качественных и служащих в течение многих лет вещей. При этом приверженцы этой жизненной философией отказываются от напускной роскоши. Вместо этого они концентрируются на максимальном проявлении заботы к окружающей человека среде. Лагом предполагает рациональность во всех аспектах жизни – когда люди используют только то, что им необходимо.

Эта жизненная философия распространена и в Швеции. У многих закономерно возникает вопрос: как лагом сочетается со знаменитым "шведским столом"? В действительности в Швеции его называют "бутербродным". Предполагается, что такой стол используют на массовых мероприятиях для размещения на нем разнообразных закусок для гостей. Что-то подобное можно увидеть и в странах СНГ, например, в отелях.

"Шведский стол", вопреки первому впечатлению, очень хорошо вписывается в философию лагом. Чтобы понять это, нужно понять, как он вообще возник. Дело в том, что в прошлом шведы старались максимально экономить время: это неудивительно, учитывая суровые северные условия, в которых они проживали. Поэтому они просто размещали на столе всю доступную еду, не утруждая себя распространенными в других странах понятиями о первых или вторых блюдах.

Суть "шведского стола" заключается еще и в том, что еда на нем имеет второстепенное значение: главное, что люди быстро накладывают в тарелку все, что хотят, а затем уделяют время преимущественно общению. Со временем подобная традиция приобрела популярность и в других странах. Поэтому "шведский стол" действительно подходит для лагома: такой подход не накладывает на людей никаких ограничений, но в нем нет и ничего лишнего.

Как избавляются от стресса финны

По просторам Интернет давно гуляет интересный факт: в финском языке есть слово "kalsarikänni", которое в буквальном переводе значит "пить алкоголь, находясь дома в подштанниках". Сейчас приверженцы такого подхода к отдыху присутствуют практически по всему миру. Он предполагает, что дом является для человека самым безопасным и комфортным местом, где можно действительно отдохнуть и душой и телом, изолировав себя от городской суеты.

Kalsarikänni подразумевает и то, что человек не выполняет некоторые привычные для современного социума действия – не встречается с друзьями, не тренируется в фитнес-зале, не изучает иностранные языки и т.д. Он полностью расслабляется, концентрируясь на самом себе и собственных ощущениях. Финны вполне могут провести вечер за бутылкой вина, наслаждаясь любимым фильмом. Фактически это можно воспринимать как личный островок в бушующем океане современной динамичной жизни.

Отличительной особенностью kalsarikänni является то, что, в отличие от лагома, хюгге и прочих концепций, распространенных в скандинавских странах, наслаждаться таким времяпровождением ежедневно нельзя. Чтобы действительно отдыхать и наслаждаться этим, а также иметь такой же уровень жизни, как в Финляндии, от человека потребуется в остальное время отдавать всего себя работе.

Как россиянам повысить уровень счастья

Для этого можно попробовать следовать простым правилам, которые соблюдают практически все жители скандинавских стран. Они подходят для любого человека, вне зависимости от уровня дохода, социального положения и т.д.

Жить для себя, а не пытаться оправдать чужие ожидания.

Иметь позитивное и оптимистичное мышление.

Быть активным – иметь хобби, заниматься спортом и т.д.

Регулярно общаться с близкими и друзьями.

Постоянно саморазвиваться.

Проявлять рациональность в потреблении и всегда помнить о социальной ответственности.

Также крайне важно найти баланс между отдыхом и работой. Отдых, конечно, крайне важен, поэтому не стоит забывать отправляться в отпуск и путешествовать, ведь новые впечатления неизменно повышают уровень счастья. Посетить можно даже те самые скандинавские страны, чтобы прямо у жителей поучиться искусству хюгге и лагома. А чтобы проще было ориентироваться в новой стране, можно воспользоваться финансовыми приложениями на смартфоне, которые помогут быстро найти пункт обмена валют и контролировать расходы на отдых.