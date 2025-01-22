Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

22 января 2025, 10:52Новости

5

Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, но аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Состояние посевов более чем удовлетворительное. Три-четыре процента посевов у нас находятся в угнетенном состоянии, более 60% – в хорошем состоянии. Оставшаяся часть находится в состоянии отставания по вегетации на две-три недели", – сказал глава ведомства.

Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, "смущают" крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх