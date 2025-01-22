Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

Две трети всходов озимых зерновых культур в Крыму находятся в хорошем состоянии, предпосылок к плохому урожаю нет, но аграриев смущает непривычно теплый и относительно сухой январь. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"Состояние посевов более чем удовлетворительное. Три-четыре процента посевов у нас находятся в угнетенном состоянии, более 60% – в хорошем состоянии. Оставшаяся часть находится в состоянии отставания по вегетации на две-три недели", – сказал глава ведомства.

Серьезной угрозы урожаю озимых со стороны грызунов также не наблюдается. В то же время, по словам министра, "смущают" крайне теплый январь и незначительное для этого времени года количество осадков. Тем не менее, урожай озимых в Крыму в этом году ожидается хороший.