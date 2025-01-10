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Новости Крыма

Как ученые Севастополя помогают в ликвидации ЧС после крушения танкеров

10 января 2025, 12:14Общество

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В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе участвуют ученые из Севастополя. Какую помощь они оказывают, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель лаборатории хемоэкологии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ), кандидат биологических наук Елена Тихонова.

"Как только случилось крушение танкеров 15 декабря, уже 16 декабря мы выехали в Керченский пролив, чтобы отобрать пробы воды и донных отложений, посмотреть, как изменится ситуация. Искали, как перемещается пятно, и нами были зафиксированы первые выбросы на в станице Благовещенской на Бугазской косе", – сообщила Елена Тихонова.

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