Новости Крыма

Как удалить свою фотографию с чужих страниц в соцсетях

20 октября 2021, 10:02Общество

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Если на чужой странице в социальной сети вы обнаружили собственное фото и вам это не нравится, существует способ исправить ситуацию. О том, как это сделать, сообщила аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина, пишет "Прайм".

Во-первых, следует обратиться к владельцу аккаунта с требованием удалить фото. Если это не сработает, следующим шагом должно стать обращение в службу поддержки социальной сети просьбой об урегулировании ситуации. Если же и это не принесет ожидаемого результата, смело можете решать вопрос в судебной плоскости и даже требовать компенсации морального вреда.

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