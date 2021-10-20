Как удалить свою фотографию с чужих страниц в соцсетях

Если на чужой странице в социальной сети вы обнаружили собственное фото и вам это не нравится, существует способ исправить ситуацию. О том, как это сделать, сообщила аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина, пишет "Прайм".

Во-первых, следует обратиться к владельцу аккаунта с требованием удалить фото. Если это не сработает, следующим шагом должно стать обращение в службу поддержки социальной сети просьбой об урегулировании ситуации. Если же и это не принесет ожидаемого результата, смело можете решать вопрос в судебной плоскости и даже требовать компенсации морального вреда.