Новости Крыма

Как в Крыму будут работать поликлиники и врачи на майские праздники

Сегодня, 13:05Общество

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В крымском минздраве сообщили о работе медицинских организаций в период майских праздников и выходных дней.

Так, 2,3, 9 и 10 мая в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с 8:00 до 13:00 будут работать кабинеты неотложной помощи, вакцинации и процедурный кабинет. В поликлиниках будет организован прием людей с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. Врачи будут выезжать по вызовам на дом, осуществлять наблюдение за пациентами с COVID-19 и хроническими болезнями, находящимися на амбулаторном лечении.

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