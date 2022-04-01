Новости Крыма Как в Крыму будут работать поликлиники и врачи на майские праздники

В крымском минздраве сообщили о работе медицинских организаций в период майских праздников и выходных дней. Так, 2,3, 9 и 10 мая в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, с 8:00 до 13:00 будут работать кабинеты неотложной помощи, вакцинации и процедурный кабинет. В поликлиниках будет организован прием людей с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. Врачи будут выезжать по вызовам на дом, осуществлять наблюдение за пациентами с COVID-19 и хроническими болезнями, находящимися на амбулаторном лечении. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

