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Новости Крыма

Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей

04 октября 2024, 10:40Общество

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Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые приготовляют сами с помощью специальных установок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, подчеркнув, что в столице полностью готовы встретить холода.

По словам Ковалева, на сегодняшний день Симферопольский филиал "Крымавтодора" полностью подготовлен к зимнему содержанию дорог.

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