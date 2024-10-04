Как в Крыму готовятся при первых морозах бороться с гололедицей

Для борьбы с гололедицей в Крыму при температурах выше 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые приготовляют сами с помощью специальных установок. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев, подчеркнув, что в столице полностью готовы встретить холода.

По словам Ковалева, на сегодняшний день Симферопольский филиал "Крымавтодора" полностью подготовлен к зимнему содержанию дорог.