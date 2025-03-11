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Новости Крыма

Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма века

11 марта 2025, 11:06Новости

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Реконструкция 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в Крыму во время "шторма века" в ноябре 2023 года, будет завершена к 1 апреля. В течение 2025 года практически все пляжи Южного берега Крыма будут восстановлены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель комитета Государственного Совета РК по строительству, жилищной политике и топливно-энергетическому комплексу Валерий Коваленко.

Работы много

По словам Коваленко, в 2024 году на реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, пострадавших от сильного шторма в ноябре 2023 года, из федеральных средств было выделено порядка 4,5 миллиарда рублей. На эти деньги были проведены проектно-изыскательские и строительные работы, которые на данный момент уже заканчиваются.

"Они должны были быть закончены в конце 2024 года, но, к сожалению, шторма, непогода помешали, и продлили еще на два месяца. Окончание строительства будет 1 апреля. Необходимо уже будет сдать объекты. Их порядка 23. Они практически на 90% уже сделаны. Там и бетонные работы, и подсыпка будет сделана, и сами берегоукрепительные стены", – рассказал Коваленко.

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