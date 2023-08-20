Как в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям

Фонд "Дари на жизнь" расширяет штат сотрудников для увеличения объемов помощи онкобольным детям в Крыму, в том числе из семей беженцев из новых регионов России, оставшихся жить в республике. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила учредитель фонда "Дари на жизнь" Нина Аксенова.

По словам Аксеновой, проблемы, с которыми сталкиваются семьи с онкобольными детьми, решаются фондом разными способами.

"У нас больница наполнена лекарствами, но бывает такое, когда у ребенка есть один шанс, и мы готовы закупить препарат, за которым по рекомендации врача обращается мама. Есть случаи, когда нужно провести те дообследования ребенка, которые не покрываются полисом ОМС, мы тут тоже приходим на помощь. Есть дети, которые поступают с юга Украины, и у них не всегда есть документы, а лечить надо было еще вчера, существует определенная процедура, и мы подхватываем этих детей и оплачиваем им анализы, обследования, лекарства. Бывают детки, у которых возникают рецидивы – больница не может все точно спрогнозировать – то же самое: ориентируемся, выработалась система, есть курьер, кто-то достает нужное в Москве. Когда препараты очень дорогостоящие и речь идет о миллионах, мы можем подсказать фонды в России, которые возьмутся и помогут их закупить", – рассказала Аксенова, отметив, что за время действия фонда в помощи не было отказано ни одному ребенку.