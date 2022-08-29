Новости Крыма Как в Крыму прививают прибывших из Запорожья и Херсонщины – минздрав

В Крыму бесплатно вакцинируют приехавших с сопредельных территорий детей и взрослых, рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым. По словам Лясковского, вакцинация приехавших в Крым из Запорожской и Херсонской областей проводится бесплатно за счет бюджета Российской Федерации. Чтобы поставить прививку, человеку необходимо обратиться в ближайшую поликлинику. Заминистра подчеркнул, что наличие российских документов не является препятствием для медицинских работников при оказании помощи. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

