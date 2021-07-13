Как в сауне: почему в Симферополе мало автобусов с кондиционерами

Наличие кондиционеров в общественном транспорте не является обязательным требованием к перевозке, в соответствии с ГОСТ, альтернативой служит проветривание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила начальник управления транспорта администрации Симферополя Анастасия Волкова. Жалобы на высокую температуру воздуха в салоне общественного транспорта Симферополя ранее появились в соцсетях. По словам людей, большинство автобусов напоминают "баню на колесах" или "душегубку", где летом, да еще и в час пик, ездить становится все сложнее. В свою очередь в администрации Симферополя пояснили, что часть городских автобусов оборудована кондиционерами изначально, с остальными же перевозчиками сейчас ведутся переговоры о возможности установки дополнительного оснащения.

"В большинстве автобусов, которые работают на "Крымтроллейбусе" и МУП "Горавтотранс", заводом-изготовителем оборудована система кондиционирования. Что касается других автобусов, то у них эта функция заводом не предусмотрена. Однако есть ГОСТы, которые предусматривают, что в автобусах должно быть либо кондиционирование, либо проветривание, то есть открытые форточки и люк. Тем не менее, мы ведем работу с перевозчиками по поводу доукомплектования системой кондиционирования. Это ложится на плечи и частных перевозчиков, и муниципалов, потому что установка системы начинается от 400 тысяч на один автобус", – сообщила Волкова.