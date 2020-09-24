Как в Севастополе работает WhatsApp-приемная скорой помощи

В Севастополе запущена WhatsApp-приемная скорой помощи. Сервис задуман для того, чтобы горожане могли сообщать о долгом ожидании скорой помощи или ситуациях, когда бригада к ним вовсе не приехала.

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Как информируют пресс-служба правительства города, интернет-приемная работает в круглосуточном режиме. Операторы принимают только текстовые сообщения по вопросам долгого ожидания или неприбытия скорой помощи при высокой температуре. Если у пользователя вопрос по другому вопросу в сфере здравоохранения, то операторы перенаправят его к другим специалистам. Операторы уже приняли, зарегистрировали и отработали около 20 первых обращений от севастопольцев, сообщил журналистам директор Единой дежурно-диспетчерской службы Севастополя Владимир Васильченко.