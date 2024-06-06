Как весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля

Весенние заморозки в Крыму частично затронули посадки картофеля в трех районах республики, но не повлияли на них критично, так что урожай в этом году ожидается не хуже прошлогоднего. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра сельского хозяйства РК Николай Тютюник.

По его словам, Республика Крым – единственный субъект РФ, где можно выращивать два урожая картофеля в год на одном и том же участке.

"Наши агроклиматические условия это позволяют: вегетация картофеля составляет 40-55 дней", – объяснил Тютюник.