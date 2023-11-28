Во вторник в Ялте без электричества остаются 115 абонентов. Об этом по результатам оперативного совещания под руководством главы РК Сергея Аксенова рассказала глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, осадки в регионе практически прекратились, а волнение моря снизилось до одного балла, скорость ветра не превышает 3 м/с. Это способствует работе коммунальных служб. За последние сутки в городе практически полностью восстановлены теплоснабжение и водоснабжение. В работе остаются только текущие заявки, отметила она.

"По электроснабжению – подключили 500 абонентов, осталось 115 – частные дома и два многоквартирных дома в Гурзуфе. Задача – закрыть вопрос в кратчайшие сроки", – написала в Telegram-канале Павленко.