Какие дороги капитально отремонтируют в Белогорском районе

В Белогорском районе Крыма капитально ремонтируют дороги, большая работа проделана на участке Мичуринское – Льговское, соединяющем автодорогу федерального значения "Таврида" с феодосийской трассой. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал и.о. главы районной администрации Вадим Бахметьев.

"Работа идет большими темпами. Огромная работа проведена в части капитального ремонта дороги Мичуринское-Льговское через село Курское. Это позволит соединить трассу "Таврида" с феодосийской трассой через Курское, улицу Заречная", – отметил он.