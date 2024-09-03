Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму

Проведенные российскими учеными исследования загрязнений в бассейне важнейшей судоходной реки Фатала в Республике Гвинея могут быть использованы в Крыму, учитывая глобальное потепление и то, какие процессы оно за собой может повлечь на фоне нерационального природопользования. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева.

По словам Мирзоевой, проведенные в Африке исследования могут быть использованы в Крыму при разработке рекомендаций и необходимых мер для сохранения окружающей среды в условиях изменившегося климата и активного природопользования.

В частности, они пригодятся, когда климат Южного берега Крыма начнет меняться на тропический.