Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь

В Симферопольском районе Крыма уже проведена инвентаризация 34-х мостовых переходов, к началу следующей недели эта цифра вырастет примерно на 30 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель районной администрации Денис Кратюк.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе.

Сейчас под Симферополем идет глобальная инвентаризация всех мостовых переходов и трубопереходов. Все объекты условно разделаны на три категории: мосты, которые являются частью дорожной сети, переходы, возведенные хозяйственным способом в советские годы и пешеходные мосты, которые нужно сделать безопасными и привести в нормативное состояние, перечислил Кратюк.