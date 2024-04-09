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Новости Крыма

Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь

09 апреля 2024, 12:39Общество

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В Симферопольском районе Крыма уже проведена инвентаризация 34-х мостовых переходов, к началу следующей недели эта цифра вырастет примерно на 30 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель районной администрации Денис Кратюк.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести ревизию всех мостов в Симферопольском районе.

Сейчас под Симферополем идет глобальная инвентаризация всех мостовых переходов и трубопереходов. Все объекты условно разделаны на три категории: мосты, которые являются частью дорожной сети, переходы, возведенные хозяйственным способом в советские годы и пешеходные мосты, которые нужно сделать безопасными и привести в нормативное состояние, перечислил Кратюк.

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