Новости Крыма

Какие нарушения выявила прокуратура в зооуголке Симферополя

06 апреля 2021, 10:25Общество

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Прокуратура Крыма выявила ряд нарушений в зооуголке в Симферополе, где в конце марта пострадала девочка. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка получила травму при кормлении лошади в городском зооуголке – ребенок лишился пальца на правой руке. Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по данному факту.

"В ходе расследования установлено, что на момент происшествия принятые руководством зооуголка меры безопасности не соответствовали требованиям действующего законодательства. На огражденной территории, где находятся лошади, не было предупреждающих знаков о возможной опасности для посетителей", – отметили в прокуратуре.

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