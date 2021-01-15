Какие объекты в Крыму планируют построить в рамках ФЦП в 2021 году

В течение 2021 года в Республике Крым и Севастополе планируется ввести в эксплуатацию около 150 объектов, это более чем в два раза больше по сравнению с итогами 2020 года. Об этом на встрече с журналистами сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров.

"На 2021 год в соответствии с планом-графиком без учета завершения тех объектов, которые не ввели в этом (2020 – ред.) году, около 150 объектов должны быть введены, – подчеркнул Назаров. – Это уже достаточно ощутимые цифры и, думаю, деятельность будет уже более заметна". 108 объектов будут реализованы на территории Республики Крым, еще 40 объектов – в Севастополе. Общее финансирование на 2021 год для двух регионов составит более 55 миллиардов рублей.