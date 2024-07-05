Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма

В Бахчисарайском районе Крыма выход к морю имеют два поселения, где туристам сегодня доступны 11 пляжей, еще два закрыты в связи с реконструкцией набережной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

По словам Пучковой, в Бахчисарайском районе Крыма, который больше славится своими сельхозпредприятиями, а также зеленым туризмом, есть два населенных пункта, которые имеют выход к морю. Это курортные поселки Угловое и Песчаное.

"Здесь у нас пляжный туризм. И если Угловое – это территория пляжа незначительная, и там только одна здравница, то Песчаное – это достаточно продолжительное побережье, и там много здравниц, в том числе и детских", – отметила Пучкова.