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Новости Крыма

Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма

05 июля 2024, 09:04Общество

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В Бахчисарайском районе Крыма выход к морю имеют два поселения, где туристам сегодня доступны 11 пляжей, еще два закрыты в связи с реконструкцией набережной. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

По словам Пучковой, в Бахчисарайском районе Крыма, который больше славится своими сельхозпредприятиями, а также зеленым туризмом, есть два населенных пункта, которые имеют выход к морю. Это курортные поселки Угловое и Песчаное.

"Здесь у нас пляжный туризм. И если Угловое – это территория пляжа незначительная, и там только одна здравница, то Песчаное – это достаточно продолжительное побережье, и там много здравниц, в том числе и детских", – отметила Пучкова.

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