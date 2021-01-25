Из-за того, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма, жители столицы Крыма и близлежащих районов будут по-прежнему испытывать проблемы с давлением в трубках и качеством воды. Об этом сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Владимир Баженов на совещании о ситуации с водоснабжением.

Мы не работали в этой схеме, скважины впервые в жизни запущены, поэтому постоянно идут регулировки и давления, и запорной арматуры. В связи с этим возможны как провалы по давлению, но они будут кратковременны, так и, к сожалению, эпизодическое ухудшение качества воды, – уточнил он. – Потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении, начнет все, что скатывалось десятилетиями, вымывать, и эта тема, в общем-то, однозначно будет иметь место".